Gossolengo, Balestrieri: “Abbiamo rinunciato all’aumento delle indennità previsto dallo Stato”. In arrivo nuove telecamere – AUDIO

“Un voto al nostro 2023? Beh non vorrei essere troppo largo di manica ma darei alla mia giunta un bell’8”. Il sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri, traccia il bilancio dell’anno appena trascorso e guarda al nuovo anno appena iniziato.

“Se penso alla nuova biblioteca la definirei un po’ il fiore all’occhiello di quest’anno e degli anni passati, anche perché arriva dopo un lungo lavoro, anche per quanto riguarda il reperimento dei fondi. Penso poi al rifacimento della piazza e di alcune strade nella frazione di Quarto, un altro risultato molto positivo. Il completamento del nuovo centro sportivo, una struttura privata ma nel quale il Comune ha avuto il merito di credere”.

Tra sei mesi si andrà a votare, cosa resta da portare a compimento?

“Abbiamo in programma lavori di asfaltatura nella frazione di Settima e il completamento di quelli a Quarto per poter dare ai cittadini strade nuove, che mai erano state rifatte fin dalla loro realizzazione. Poi abbiamo già stanziato i soldi per realizzare il nuovo parcheggio a servizio del centro sportivo, infine abbiamo già stanziato i 65 mila euro necessari per l’installazione di telecamere a favore della sicurezza. Il paese e le frazioni avranno telecamere in punti sensibili, parliamo di una prima tranche di dieci telecamere di contesto: un altro punto del nostro programma”.

Il 2023 si è chiuso tra le polemiche, in particolare la consigliera Lorena Perotti ha parlato di ulteriori aumenti delle indennità per sindaco e giunta.

“Abbiamo semplicemente adeguato gli stanziamenti agli obblighi di legge e contestualmente ci siamo fatti delle riduzioni per non aumentare il fabbisogno relativo alle indennità. Quindi in realtà non abbiamo apportato alcun aumento. Lo avevamo detto a suo tempo, l’anno scorso: se lo Stato non avesse pagato di tasca propria gli aumenti che ha previsto per legge, noi avremmo rinunciato alla quota. E questo abbiamo fatto”.