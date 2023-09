Gran finale del Mondiale di Motonautica F-250, il piacentino Massimiliano Cremona punta al titolo

Massimiliano Cremona è impegnato a Bad Saarow in Germania nell’ultima tappa del Mondiale di F-250. Sabato 16 settembre sono previste le sfide decisive tra il campione piacentino, il bulgaro Todorov e l’inglese Turner.

Gran finale del Mondiale di Motonautica F-250

In classifica attualmente Massimiliano Cremona è primo con 55 punti, seguito da Nikola Todorov con 52 punti e da Wayne Turner con 49 punti.

Nella F-125, invece in lizza per il titolo c’è Luca Finotti.

Alex Cremona della C&B Racing Team

Massimiliano si gioca tutto nell’ultima prova, quindi prevedo battaglia con i suoi avversari, ma spero riesca a portare a Piacenza il suo secondo titolo Mondiale. Ha lavorato bene per questo appuntamento, ora la speranza è che le buone sensazioni avute a San Nazzaro si traducano in realtà in Germania.

Che gara dovrà fare Massimiliano per aggiudicarsi il titolo?

Vista la classifica, sarà ragioniere da un certo punto di vista e squalo dall’altra. Infatti dovrà anche attaccare per mantenere saldo il distacco evitando in questo modo di arrivare in bilico al finale. La tensione sarà alta, ma spero vada tutto bene.