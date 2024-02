Biglietti omaggio Gran Galà Amici del Cuore. Al Teatro Municipale di Piacenza il 10 marzo

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo Gran Galà Amici del Cuore in programma domenica 10 marzo al Teatro Municipale di Piacenza.

Il Teatro Municipale di Piacenza si raggiunge facilmente in 13 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Gran Galà Amici del Cuore – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Gran Galà Amici del Cuore

Una serata di musica e cabaret con

Marta e Gianluca, Raul Cremona, Gianluca Impastato, Paolo Migone, I Legnanesi, Sergio Sgrilli, Alberto Patrucco, Max Cavallari, Fubelli Scintilla, Gabriele Gentile, Nicole Magolie, Sherrita Duran, l’Etoile Ballet Theatre, Matteo Bensi e la sua Orchestra.

Ospite d’onore Raoul Bova.

Teatro Municipale Piacenza

domenica 10 marzo 2024 – ore 16.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto CUORE + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili direttamente alla biglietteria).

Per l’acquisto dei biglietti

Gran Galà Amici del Cuore 2024 Acquista biglietti qui*

e presso la biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza: martedì, giovedì, sabato dalle 10,00 alle 13,00 – mercoledì 10,00/13,00 e 15,00/18,00 – Tel 0523 385720 / 0523 385721

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Rivolgiti direttamente alla biglietteria per acquistare altri biglietti vicini.