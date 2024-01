Batte la testa dopo una caduta di tre metri e va in arresto cardiaco, grave operaio 42enne

Batte la testa e va in arresto cardiaco. Grave infortunio sul lavoro per un operaio italiano di 42 anni impiegato in un’azienda di Fossadello, frazione di Caoro. A quanto pare il 42enne stava lavorando in cima a un macchinario quando è caduto, battendo la testa dopo un salto di due o tre metri. In seguito al trauma cranico, l’uomo è andato in arresto cardiaco. Subito i colleghi hanno messo mano al defibrillatore installato in azienda e sono riusciti a far ripartire il cuore dell’uomo.

Le sue condizioni sono rimaste comunque preoccupanti e così i sanitari del 118, nel frattempo intervenuti, hanno optato per il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Il problema è che le condizioni meteo hanno impedito all’equipaggio dell’elicottero di atterrare nel nostro territorio.

A quel punto i medici, che nel frattempo non avevano mai smesso di prestare le cure del caso al 42enne, hanno optato per il trasporto all’ospedale di Cremona. L’operaio si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’infortunio anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.