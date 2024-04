Green4Life, riparte da Piacenza, raccolti 212 kg di rifiuti lungo il fiume Trebbia

#Green4Life, torna, per la terza edizione, l’iniziativa di volontariato pensata da Airbank, l’azienda leader in Italia nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, per proteggere l’ambiente in cui viviamo, spesso deturpato da rifiuti abbandonati che trasformano le aree pubbliche naturali in discariche a cielo aperto.

#Green4Life, il progetto

Il progetto ha lo scopo di incentivare la partecipazione attiva di aziende e cittadini e sensibilizzare su potenziali sversamenti di sostanze pericolose. La prima tappa della nuova edizione di #Green4Life si è tenuta nel comune di Piacenza (dove Airbank ha sede): oltre 60 volontari, di cui 18 bambini e bambine, si sono adoperati per ripulire l’argine del fiume Trebbia, nella zona industriale di Calendasco.

#Green4Life, un lavoro di squadra

Un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti, con oltre 212 kg di rifiuti raccolti in poche ore: 15 kg di carta, 32 kg di plastica, 20 kg di vetro, ben 85 kg di indifferenziato e 60 kg di rifiuti ingombranti e speciali, tra cui varie latte di vernice e ferraglia.

#Green4Life, alla raccolta anche il Sindaco di Calendasco

A prendere parte attiva alla raccolta anche il Comune di Calendasco, con la presenza del sindaco Filippo Zangrandi, e i giovani studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante-Carducci, a sottolineare l’importanza dell’educazione delle nuove generazioni in merito alle tematiche ambientali.

#Green4Life, anche dipendenti e familiari in prima linea

Airbank partecipa in prima linea alle giornate #Green4Life insieme ai propri dipendenti e collaboratori e alle loro famiglie, offrendo aiuto organizzativo e mettendo a disposizione materiali idonei alla raccolta dei rifiuti, come pinze, sacchi e big bag. Tutti possono partecipare a questa iniziativa, dai cittadini alle aziende, che possono invitare dipendenti, collaboratori con le loro famiglie al completo ma anche amici e volontari.

#Green4Life, un momento di condivisione

Il progetto rappresenta un momento di condivisione di buone pratiche e prevede la donazione ad un ente o autorità di riferimento del territorio di kit di prodotti antinquinamento. In questo caso, sono state donate sia alla Scuola Secondaria di Primo Grado Dante-Carducci che al Comune di Calendasco delle isole ecologiche per la raccolta differenziata da posizionare all’interno delle scuole: un invito a proseguire il lavoro di sensibilizzazione avviato con #Green4Life sulla raccolta differenziata nei luoghi di lavoro e nella scuola.

Il Presidente di Airbank Mazzoni

“Educare le nuove generazioni è un investimento nel futuro del nostro territorio. Iniziare la terza edizione di #Green4Life proprio a Piacenza, città in cui viviamo e che ospita la nostra sede, con il coinvolgimento attivo della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante-Carducci, sottolinea il nostro impegno costante sul territorio locale. Lavorando insieme, non solo ripuliamo l’ambiente, ma trasmettiamo valori cruciali per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e per il benessere della comunità e di tutti“, ha dichiarato Gloria Mazzoni, Presidente e Amministratore Delegato di Airbank.

Presentata la mascotte di Airbank

L’evento è stata anche l’occasione per presentare la nuova mascotte di Airbank , puffin di nome Vera che incarna i valori di impegno e innovazione dell’azienda, contribuendo a promuovere la sensibilizzazione e la consapevolezza sui temi legati alla protezione dell’ambiente. Conosciuta per la sua unicità tra gli uccelli marini, la pulcinella di mare rappresenta infatti in modo tangibile l’approccio distintivo di Airbank nel settore. L’obiettivo della presenza di Vera è lanciare un messaggio urgente: siamo giunti a un punto di non ritorno per la salute del nostro Pianeta e occorre ribadire che la Terra va protetta. Il fatto che si tratti di un animale a rischio estinzione denota l’impegno che Airbank pone nella conservazione degli habitat naturali ed è un monito alla tutela dall’azione invasiva dell’uomo.