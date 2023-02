Gubbio-Fiorenzuola: iniziata la sfida al “Barbetti” 0-0 (LIVE)

Al “Barbetti” il Fiorenzuola è ospite del Gubbio per la 28^ giornata del girone B di Serie C. Fischio di inizio alle 14:30.

Segui il LIVE di Gubbio-Fiorenzuola a partire dalle 14:30 sulle frequenze di Radio Sound!

Dopo il pareggio amaro contro il fanalino di coda Montevarchi, il Fiorenzuola comincia al “Bertelli” di Gubbio un vero e proprio tour de force con tre gare da bollino rosso, in cui i rossoneri sfideranno Cesena ed Entella, oltre ovviamente agli umbri. La squadra di mister Luca Tabbiani si presenta a questo match in un periodo non semplice con una sola vittoria raccolta nelle ultime 8 partite e una posizione ai play-off da difendere con le unghie e con i denti. I padroni di casa, invece, allenati da Piero Braglia occupano la quinta piazza in graduatoria ma, al pari dei rossoneri, stanno faticando a trovare i tre punti in questo 2023 con soli 4 punti totalizzati nelle ultime 7 gare.

La partita

Primo tempo

9’ Calcio d’angolo per il Gubbio: Arena serve al centro Bonini che però colpisce alto sopra la traversa.

5’ Punizione insidiosa battuta da Arena. Nulla di fatto.

2’ Ammonito subito Bonini del Gubbio per fallo su Giani.

1’ Iniziata la sfida del “Barbetti”

Formazioni ufficiali

Gubbio (3-4-1-2): Greco; Corsinelli, Bonini, Redolfi; Rosaia, Toscano, Bulevardi, Nicolao; Arena; Di Stefano, Vazquez. All. De Simone.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello. All. Tabbiani