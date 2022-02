Guerra in Ucraina e crisi economica, Alberto Negri: “Avvisaglie di aumento dei prezzi già da giugno. Il ricordo va al periodo della Guerra del Golfo” – AUDIO

Guerra in Ucraina e crisi economica, Alberto Negri: “Avvisaglie di aumento dei prezzi già da giugno. Il ricordo va al periodo della Guerra del Golfo“. Lo ha detto ospite a Radio Sound il Presidente piacentino di Spazio Tesla, consulente di prodotti petroliferi ed energetici per un’azienda petrolifera.

L’operazione lampo operata dalla Russia, senza entrare nella questione geopolitica, ha dato una spinta ai prezzi dei prodotti energetici e petroliferi in una maniera incredibile. Una situazione che non accadeva dal periodo della Guerra del Golfo. Ricordiamo che la Russia è il più grande esportatore di gas naturale e il 50% della loro economia si basa su questo. Noi come italiani dipendiamo da loro per un buon 40% che non è poco. Certamente le estrazioni di gas in Italia essendo ormai ridotte al lumicino ci hanno messo in condizioni di essere più che mai dipendenti da paesi esteri.

Che informazioni arrivano dell’Ucraina

Dai nostri contatti arrivano notizie di una situazione tesa e pesante con morti anche tra i civili, quindi le famose bombe intelligenti non hanno funzionato. Però attenzione che sul web girano anche video falsi presi addirittura da un videogioco.

Guerra in Ucraina e crisi economica, AUDIO intervista ad Alberto Negri