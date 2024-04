Il modello 730: Guida completa per la dichiarazione dei redditi

Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

Il modello 730 è una delle forme più utilizzate di dichiarazione dei redditi in Italia, particolarmente apprezzata da dipendenti e pensionati per la sua praticità e convenienza. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è il modello 730, come funziona e quali sono le novità più recenti.

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?

Cos’è il modello 730

Il modello 730 è un tipo di dichiarazione dei redditi utilizzato principalmente da dipendenti e pensionati. Consente di dichiarare le proprie entrate, detrazioni e deduzioni fiscali direttamente all’Agenzia delle Entrate. Questo modello è stato progettato per semplificare il processo di dichiarazione dei redditi, consentendo ai contribuenti di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o tramite l’ente pensionistico.

Come funziona

Il funzionamento del modello 730 è piuttosto semplice. I contribuenti compilano il modulo con le proprie informazioni fiscali, includendo le entrate, le detrazioni e le deduzioni fiscali. Una volta compilato, il modulo viene inviato all’Agenzia delle Entrate entro la data di scadenza stabilita per legge, di solito entro il 30 aprile di ogni anno. L’Agenzia delle Entrate elabora quindi la dichiarazione e calcola eventuali rimborsi o imposte da pagare.

Novità recenti

Negli ultimi anni, ci sono state alcune novità significative per quanto riguarda il modello 730. Una delle principali è la possibilità per i contribuenti di scegliere se ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziché tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Questa opzione offre maggiore flessibilità e comodità per i contribuenti, specialmente per coloro che hanno cambiato lavoro o sono senza impiego.

Modello 730/2024: Novità e Semplificazioni per la Dichiarazione dei Redditi

Inoltre, è stata introdotta la dichiarazione dei redditi precompilata, che rende più semplice per i contribuenti compilare il proprio modello 730. L’Agenzia delle Entrate carica automaticamente nel sistema le informazioni fiscali dei contribuenti, come spese mediche, universitarie e altre detrazioni, riducendo così il rischio di errori e semplificando il processo di compilazione.

Precedente Puntata: Imposte sull’acquisto casa: Guida dettagliata alle tasse immobiliari

Il modello 730 è una soluzione conveniente e efficiente per la dichiarazione dei redditi in Italia. Con la sua semplicità d’uso e le recenti innovazioni introdotte dall’Agenzia delle Entrate, è diventato sempre più popolare tra i contribuenti. Se sei un dipendente o un pensionato, considera di utilizzare il modello 730 per la tua prossima dichiarazione dei redditi e goditi la comodità di ricevere i rimborsi direttamente sul tuo conto corrente.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia

Dr. Gianluigi Boselli Via Manfredi Giuseppe, 23 – 29122 Piacenza (PC)

Tel 0523 453120