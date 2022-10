I media cattolici oggi: sabato al PalabancaEventi il convegno per celebrare il 50esimo della casa editrice “Cristianità”

“I media cattolici oggi, fra nuova evangelizzazione e trasformazione digitale”. Questo il titolo del convegno che si terrà domani, sabato 15 ottobre, al PalabancaEventi di via Mazzini (Salone dei depositanti), a partire dalle ore 10. Inserito nel programma dell’Autunno culturale della Banca di Piacenza, l’evento è organizzato da Alleanza Cattolica in occasione del 50° anniversario della casa editrice “Cristianità”, fondata a Piacenza nel 1972 e che, dall’anno successivo, ha pubblicato l’omonimo periodico fondato da Giovanni Cantoni. La casa editrice ha accompagnato lo sviluppo di Alleanza Cattolica (associazione privata di fedeli riconosciuta dal vescovo di Piacenza-Bobbio) offrendo materiali per la formazione e l’approfondimento, soprattutto per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa e la teologia della storia.

Previsti gli interventi di: mons. Lucio Adrian Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione; Lorenzo Cantoni, professore all’USI di Lugano; Francesco Pappalardo, direttore di Cristianità; Costanza Miriano, scrittrice e giornalista; don Davide Maloberti, direttore del settimanale della diocesi di Piacenza; Armando Fumagalli, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano); Giovanni Tridente, Pontificia Università della Santa Croce; Vittorio Viccardi, presidente World Family of Radio Maria Onlus; Daniela Bovolenta, alleanzacattolica.org , prof. Don Walter Chikwendu Ihejirika, Signis Africa; Marco Invenizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. I lavori si concluderanno, alle 17, con una messa in Cattedrale celebrata dal vescovo emerito mons. Gianni Ambrosio.

L’ingresso al convegno è consentito alle sole persone che abbiano provveduto a iscriversi inviando una email a: segreteria.nazionale@alleanzacattolica.org, oppure telefonando al 3495007708.