I reparti di Diabetologia e Geriatria si spostano a piazzale Milano, è la prima Casa della comunità: “Servizi e cure più vicini al cittadino” – AUDIO e FOTO

Inaugurati ufficialmente i reparti di Diabetologia e Geriatria nella sede Ausl di Piazzale Milano, struttura selezionata dall’azienda sanitaria locale per diventare la prima “Casa della comunità” cittadina in Italia. Almeno, questo è il primo passo, come spiega Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza: “Piacenza è l’unica realtà italiana ad aver collaborato a questo progetto col Politecnico di Milano vincendo un bando. La ricerca di progettazione prende in considerazione tanti aspetti, dall’ambito urbanistico alla parte sociosanitaria: non c’è un altro esempio cittadino in Italia, perché è molto più semplice trovare una casa della comunità in ambito extraurbano”.

“Lo spostamento di questi due reparti significa avvicinare di più al cittadino la cura di queste patologie che non devono portare il paziente in ambito ospedaliero. Il paziente può trovare qui, in un ambito meno sanitario, le cure necessarie e imparare a seguirle anche in ambito domiciliare”.

“E’ una sfida anche per noi che disponiamo di 130 case della comunità su 500 a livello nazionale”, spiega l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. “Significa evolvere in un sistema di doppia integrazione. Un’integrazione ‘ospedale – territorio’ e questo è uno degli esempi più avanzati: reparti che prima erano collocati all’interno dell’ospedale ora sono nel territorio per dare risposte ai cittadini che soffrono di diabete o disturbi cognitivi. Un’integrazione socio-assistenziale, sanitaria e sociale, perché la Casa della comunità è un incrocio di competenze, professionalità ed esperienze che può mettere il cittadino in una situazione migliore nella presa in carico complessiva del suo bisogno sia di salute che sociale. Senza contare la possibilità di avere presenti tutte le associazioni di volontariato che qui possono avere un ruolo molto importante. Quindi un progetto avanzato che è in linea con quanto indica il decreto ministeriale 77 e che per noi è la stella polare della sanità territoriale”.