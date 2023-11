Il Circo delle nuvole, in scena al Teatro Manicomics il 26 novembre

Domenica 26 novembre alle ore 16:30 al Teatro Manicomics va in scena «IL CIRCO DELLE NUVOLE» GEK TESSARO. Lo spettacolo da parte di RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna

di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza.

“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto / ma per essere felice deve comperare tutto”. Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili.

Adesso Giuliano è diventato il padrone del circo ed è anche l’unico ad assistere dello spettacolo che sta per cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà rassegnare: non tutto si può comperare.

Informazioni

BIGLIETTO INTERO 12€

BIGLIETTO RIDOTTO 8€ (under 12, over 65, universitari, Soci e Allievi Manicomics).

La stagione teatrale.