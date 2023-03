Il dono di Lodovico dopo il ricovero in Unità spinale a Fiorenzuola, una nuova carrozzina basculante e un elettrostimolatore

Una nuova carrozzina basculante e un elettrostimolatore per l’Unità spinale dell’ospedale di Fiorenzuola. La donazione al reparto è stata formalizzata in questi giorni su iniziativa di un paziente, Lodovico Bertonazzi. Dopo essere stato ospite del reparto, il piacentino si è reso immediatamente conto di poter contribuire al benessere di altri degenti e, dopo la dimissione, si è prontamente dato da fare per raggiungere questo obiettivo. Come membro del consiglio direttivo di un’associazione Onlus, la Valco 15 di Pontenure, Bertonazzi ha sensibilizzato immediatamente gli altri soci, che si sono resi disponibili alla donazione. Grazie ai fondi che il sodalizio di Valconasso raccoglie durante le sue varie iniziative annuali, è stato possibile procedere all’acquisto di una carrozzina basculante e di un elettrostimolatore, per un valore complessivo di circa 2300 euro.

“Come associazione – commenta il direttivo della Valco 15 – cerchiamo di prestare attenzione alle esigenze del territorio con donazioni magari limitate ma sempre mirate, come per esempio il defibrillatore installato a Valconasso. Allo stesso modo abbiamo fatto con l’Unità spinale di Fiorenzuola: di fronte a una necessità che abbiamo potuto toccare con mano, ci siamo resi disponibili a contribuire”.

“Non possiamo che essere grati a Lodovico e all’associazione Valco 15 – commenta il personale dell’Unità spinale – per questa donazione. Quando gesti come questo arrivano da un paziente che è stato in cura da noi, ci riempiono ancora di più di orgoglio, perché sono un’attestazione di stima rispetto al lavoro quotidiano e un segno di sensibilità della comunità per l’ospedale”.