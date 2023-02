Il fumetto contro il cyberbullismo dei giovani studenti della Faustini Frank Nicolini: “Le violenze morali e fisiche offendono la nostra libertà”

In occasione della Giornata internazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, è stato presentato presso l’Aula Magna dell’ITE “G.D.Romagnosi” – in collaborazione con la Prefettura, la Questura e la Polizia Postale – il progetto “Un fumetto contro il Cyberbullismo”, realizzato in formato video dagli studenti delI’Istituto e della Scuola Media “Faustini Frank Nicolini”.

All’incontro con la Prefettura e la Polizia Postale sono stati sensibilizzati i ragazzi e le ragazze sull’uso consapevole dei social e delle piattaforme informatiche e sulle conseguenze di condotte non corrette.

Il video-fumetto si conclude con il messaggio del Prefetto Daniela Lupo ai ragazzi: “Le discriminazioni, le violenze morali e fisiche, che caratterizzano il bullismo, non sono solo una grave ferita alle vittime, ma offendono la libertà di tutti noi, inquinando il delicato contesto di crescita civile e sociale delle giovanissime generazioni. Il riconoscimento della diversità, doloroso nell’adolescenza, ha bisogno del parallelo riconoscimento della comune condizione umana; siamo tutti ugualmente diversi. E’ compito degli adulti, nella scuola, nella famiglia, nelle istituzioni e associazioni, valorizzare e fare apprezzare le diversità che sempre arricchiscono, senza nascondere le difficoltà, ma garantendo accompagnamento nel confronto e nella comprensione”.

L’elaborato è visionabile sul sito della Prefettura ali link http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/7_febbraio_2023_giornata_contro_il_bullismo_ed_il_cyberbullismo-15762201.htm