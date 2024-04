“Il giallo del Tour de France”, Beppe Conti presenta il suo libro a Piacenza il 5 aprile

Sarà l’Auditorium Sant’Ilario, in via Garibaldi 17, a ospitare venerdì 5 aprile alle 18 la presentazione del libro di Beppe Conti, giornalista sportivo appassionato di ciclismo: “Il giallo del Tour de France”, edito da Minerva. L’autore, in dialogo con il giornalista Giorgio Lambri, racconterà le suggestioni della Grande Boucle racchiuse tra le pagine del volume che ha voluto dedicare a “trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri”.

Una carriera, quella di cronista di Beppe Conti, iniziata alla Gazzetta dello Sport e proseguita a Tuttosport, per poi approdare a Rai Sport come opinionista televisivo. Autore di numerosi titoli legati al mondo del ciclismo – dalla rivalità storica tra Moser e Saronni a “gloria e tragedie” del Giro d’Italia, dalle leggende alle storie segrete delle due ruote – è stato insignito di riconoscimenti importanti grazie alla sua penna di scrittore capace di narrare, attraverso il ritratto dei protagonisti, emozioni e vitalità dello sport anche nei risvolti inediti e meno conosciuti.

L’incontro, organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di Piacenza, è aperto a tutti i cittadini interessati.

Confesercenti Piacenza

La nostra città, tra poco meno di tre mesi, sarà protagonista di un evento eccezionale e straordinario, impensabile fino a poco tempo fa. Il 1 luglio, come noto, la più importante corsa a tappe di ciclismo a livello mondiale, vedrà la partenza di una tappa dalla nostra città. Si è trattato di uno sforzo enorme portato avanti dall’intero sistema regionale e locale per il quale tutti dovranno dare il proprio contributo per cercare di valorizzare ulteriormente questa immensa opportunità di visibilità e di marketing territoriale.

Anche la nostra associazione, nel suo piccolo, sta lavorando in questa direzione. Sia per sostenere commercianti, baristi, ristoratori del territorio per poter al meglio accogliere la carovana ma soprattutto i tanti tifosi, sportivi, appassionati che quel giorno saranno presenti. Su questo aspetto presto partiranno i corsi gratuiti di vetrinistica ed inglese per la categoria. Nello stesso tempo per ulteriormente destare interesse e passione sulla ultracentenaria storia della primaria Corsa francese abbiamo organizzato, grazie alla collaborazione del comune di Piacenza, un evento di sicuro richiamo per appassionati e non.