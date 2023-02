E’ ufficiale, il Mercato dei Vini e dei Vignaioli Indipendenti lascia Piacenza e approda a Bologna

Il timore era nell’aria e alla fine è divenuto realtà, Piacenza perde una delle fiere più apprezzate e seguite, ovvero il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. La prossima edizione, la 12esima, non si terrà più a Piacenza Expo ma a BolognaFiere, dal 25 al 27 novembre.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare Piacenza Expo per aver percorso con noi questo primo importante pezzo di strada: se il Mercato dei Vini è diventato un evento di successo è anche merito di chi ci ha creduto fin dal principio. Ma il Mercato negli anni è cresciuto in modo costante e naturale, di pari passo con la crescita di FIVI. Era inevitabile quindi cominciare a immaginare soluzioni nuove e nuovi spazi, mantenendo però la filosofia originale” dice il Presidente FIVI, Lorenzo Cesconi.

“Nei prossimi mesi sarà comunicato il programma dell’evento, che – pur con molte novità – nel format rimarrà del tutto simile a quanto consolidato in questi anni. Nonostante il cambio di sede, per espositori e pubblico sono confermati i costi dell’edizione 2022, per garantire in modo tangibile l’inclusività di un evento che, guardando al futuro, mantiene salde le radici su cui è cresciuto nel tempo”.