Il “PRO” dei Miami Marlins Miguel Rojas ospite del Piacenza Baseball

Quella di mercoledì prossimo sarà una giornata straordinaria per il baseball piacentino in quanto al De Benedetti sarà presente un ospite di eccezione: il professionista venezuelano di MLB Miguel Rojas, interbase dei Miami Marlins. Il 3 di ottobre ha giocato la sua ultima partita della stagione ( i Marlins hanno battuto 4-0 gli Atlanta Braves al LoanDepot di Miami) ed il 12 sarà nella nostra città. 33 anni, in Major League dal 2014 è ritenuto, soprattutto a livello difensivo, uno dei giocatori più spettacolari del circuito americano. Esordio nei Los Angeles Dodgers e poi fedeltà ai Marlins negli ultimi otto anni con un contratto che andrà a scadere nel 2023.

Per averlo a Piacenza è stata decisiva la sua fraterna amicizia con Josè Perez, interno venezuelano residente in Italia che da due stagioni veste la casacca del Piacenza. Nel suo tour europeo si è riusciti a ritagliare un passaggio al nostro stadio e, considerata la sua spontanea disponibilità, sarà la star al clinic organizzato dal Piacenza e riservato ai più giovani. La presenza di Rojas ha riscosso interesse anche dalle provincie limitrofe e le iscrizioni si sono chiuse a 70 atleti under16. Sotto gli occhi di una decina di coach si lavorerà, a partire dalle ore 16 fino alle 18,30, sui fondamentali di difesa, battuta e lancio. Alla fine sessione di foto e autografi per tutti, perchè un’occasione del genere non capita tutti i giorni.