Esami del sangue, il referto cartaceo si potrà richiedere in farmacia: “Alternativa al fascicolo sanitario elettronico, solo il 30% utilizza lo SPID” – AUDIO

Ritirare referti medici accedendo al fascicolo sanitario elettronico tramite SPID. Una gran bella comodità, se non fosse che l’utilizzo dello SPID non è propriamente intuitivo e una buona fetta della popolazione, in particolare quella più anziana, ha difficoltà nel ricorrere a questo strumento tecnologico. Basti pensare che di tutti coloro che hanno installato lo SPID, solo il 30% lo utilizza con regolarità. In questo contesto, ritirare un referto medico può diventare complesso. Ecco allora che proprio per andare incontro alla popolazione Ausl e le farmacie di Piacenza hanno introdotto una novità che senza dubbio sarà gradita a non pochi cittadini. Da domani, 23 febbraio, sarà possibile, in alternativa al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), richiedere al proprio farmacista la stampa del referto degli esami ematici eseguiti in uno qualsiasi dei punti prelievi dell’Azienda Usl di Piacenza. Solo degli esami ematici, almeno per ora.

Al progetto hanno inizialmente aderito 86 farmacie di Piacenza e provincia. L’elenco è consultabile sul sito www.federfarmapiacenza.it

Si tratta di una comodità in più che consente al cittadino di evitare di dover tornare al centro prelievi e per cui è previsto un contributo massimo di 1,5 euro alla farmacia.

La persona può chiedere la stampa del referto senza ulteriori spostamenti o attese avendo cura di portare con sé:

– il codice ritiro referti presente sul foglio consegnato prima del prelievo

– la tessera sanitaria o il codice fiscale dell’interessato

– un documento di identità

Ritiro per un familiare con delega

È possibile ritirare il referto anche per un familiare, compilando la sezione dedicata in fondo al foglio consegnato contestualmente al prelievo e avendo con sé il documento di identità del delegante.

Il referto può non essere disponibile in farmacia se sono presenti esami con dati sensibili (es. HIV) o indagini genetiche (come previsto dalle normative privacy). In questo caso il ritiro deve essere fatto al centro in cui si è eseguito l’esame.

Sul sito Ausl – https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/ritiro-referti-lab-analisi/referto-farmacia/elenco-prestazioni-refertate-da-altro-laboratorio – è possibile consultare l’elenco delle prestazioni per cui è necessario il ritiro del referto nel punto in cui si è effettuato il prelievo.

Dopo 45 giorni dalla data di refertazione, il referto non è più disponibile in farmacia. Per averne una copia è necessario rivolgersi al centro in cui si è eseguito l’esame.

Gli altri servizi disponibili in farmacia

Il ritiro dei referti in farmacia si aggiunge agli altri servizi che già si svolgono in convenzione con l’Azienda Usl di Piacenza:

– prenotazione di prestazioni specialistiche e visite ambulatoriali

– pagamento del ticket

L’elenco delle farmacie del territorio è consultabile sul portale www.portalefarmacie.ausl.pc.it, sempre aggiornato con l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura e dei turni.