“IL TESTIMONE” film sul conflitto in Ucraina il 19 aprile a Piacenza presso La volta del Vescovo (Via Moizo Romolo 78). Inizio alle ore 19.

Comunicato stampa

Ci sono state in molte parti d’Italia, e anche a Piacenza, rimostranze riguardo all’evento in questione, bollandolo come “propaganda Russa”, e come tale censurabile e non meritevole di essere divulgabile. Questa posizione stride con l’affermazione sempre( teoricamente ) difesa del diritto di libera espressione, in nome dei “valori occidentali” Gli organizzatori , forse più concretamente ,- credono nella libera manifestazione del pensiero, per cui ritengono che il rendere le persone edotte anche delle ragioni altrui non sia propaganda ma un doveroso atto di pluralismo. Ciò nella speranza di contribuire alla formazione di un pensiero critico nell’opinione pubblica di fronte ad una situazione che va assumendo toni sempre più drammatici per il popolo Ucraino in primis ,ma anche inevitabilmente per tutti .

Al contrario i media e le istituzioni, che diffondono paura e odio senza supporto e giustificazione concreta insistendo con frasi quali “il regime Russo rappresenta una crescente minaccia per le democrazie occidentali”,pongono in essere propaganda bellicista volta ad inculcare nella popolazione un clima da scontro frontale e “abitudine all’idea di guerra” che potrebbe anche sfociare in un conflitto nucleare. Corre altresì ricordare come la stessa Russia abbia dichiarato ripetutamente e senza ambiguità come tali presunte mire le vengano attribuite in modo totalmente infondato e – se la Storia insegna qualcosa – il recente passato ha visto semmai l’avanzamento della presenza NATO sempre più ad Est e sempre più a ridosso del confine Russo, venendo così a compromettere quell’equilibrio strategico fra potenze nucleari che è l’unica vera garanzia di pace.

Certo, se si continua a trattare la Russia come un nemico, non solo idealmente ma anche con azioni concrete come quelle che si stanno ponendo in atto da diversi anni a questa parte, si sta facendo tutto per eliminare qualsiasi possibilità di trattativa e di soluzione negoziale

Si sottolinea come l’iniziativa in oggetto sia di natura strettamente culturale, senza sponsorizzazioni o finanziamenti occulti di alcun tipo, accuse che non è raro sentir formulare nei confronti di chi organizza eventi come questo. Il paradosso è che chi fa tali accuse non ha poi nulla da obiettare circa le pesanti pressioni delle lobbies sulle istituzioni Europee , per far passare normative a favore di chi si allinea alle politiche di quei pochi che detengono la maggior parte di ricchezza e potere sul pianeta ( la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità è finanziata in misura preponderante da privati)

Tornando al film “Il Testimone”: si rivolge l’invito a venirlo a vedere e verrà poi spontanea la domanda: “ma perché tanto accanimento censorio nei confronti di questo film?” E quindi opporsi alla propaganda bellicista segna un piccolo passo verso quella parola “Pace” che pochi della classe dirigente , in antagonismo alla maggioranza della popolazione, sembrano disposti a voler pronunciare.



Intervengono

VINCENZO LORUSSO , giornalista Donbass Italia

ANDREA LUCIDI, reporter in collegamento dal Donbass

GIOVANNA QUATTRINI,Presidente OLtreitaca

ALBERTO NEGRI, Presidente Spazio Tesla

Evento promosso da

OLTREITACA e da : SPAZIO TESLA,, con adesione di NEL NUOVO MONDO, COMITATO 15 OTTOBRE, ASSOCIAZIONE IGIENISTA ITALIANA.