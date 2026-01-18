Imolese – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 15:00

18 Gennaio 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
I biancorossi hanno raccolto 1 solo punto negli ultimi due turni e sono costretti a vincere ad Imola per non perdere terreno dalla vetta della classifica. I locali non vincono un match da fine ottobre e, nonostante l’avvicendamento in panchina hanno collezionato 5 sconfitte consecutive, l’ultima molto pesante (0-4) in casa del Sangiuliano. Franzini deve rinunciare a Taugourdeau, che deve ancora scontare tre turni di squalifica. Lordkipandize è in distinta, ma non è ancora al 100% dopo il colpo all’addome ricevuto la scorsa settiman

Il pre gara

Imolese – Piacenza, un’occasione da non fallire. Franzini: “Siamo sempre usciti da queste situazioni”. Il tecnico pensa al 4-3-2-1 AUDIO

