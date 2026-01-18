Imolese – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 15:00

I biancorossi hanno raccolto 1 solo punto negli ultimi due turni e sono costretti a vincere ad Imola per non perdere terreno dalla vetta della classifica. I locali non vincono un match da fine ottobre e, nonostante l’avvicendamento in panchina hanno collezionato 5 sconfitte consecutive, l’ultima molto pesante (0-4) in casa del Sangiuliano. Franzini deve rinunciare a Taugourdeau, che deve ancora scontare tre turni di squalifica. Lordkipandize è in distinta, ma non è ancora al 100% dopo il colpo all’addome ricevuto la scorsa settiman

Il pre gara

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy