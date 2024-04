Imposta di soggiorno, Soresi (FdI) interroga la giunta: “Quale la situazione un anno dopo l’aumento?”

Imposta di soggiorno: come viene utilizzata dopo un anno dall’aumento? Perché il tavolo tecnico che dovrebbe trattare del suo impiego non è regolarmente convocato? Le entrate sono davvero quelle che l’Amministrazione aveva prospettato?

Queste le domande che Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, ha presentato all’Amministrazione con il deposito di un’interrogazione a risposta scritta.

“L’imposta di soggiorno – afferma Soresi – ha un vincolo inderogabile di destinazione dei relativi proventi, nel senso che il gettito ottenuto dall’imposta deve essere impiegato esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e connessi. Proprio per questo, giustamente, il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno prevede la costituzione di un tavolo tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, da convocarsi almeno ogni tre mesi al fine di monitorare l’applicazione dell’imposta e l’effettivo impiego del gettito della stessa”.

“Eppure – osserva la capogruppo – dal settembre 2022 ad oggi, il tavolo tecnico è stato convocato solo due volte (anziché sei). Curioso, considerando che, alla luce anche dell’aumento dell’imposta di soggiorno, la rigorosa convocazione del tavolo tecnico sarebbe stata ancor più utile. È bene ricordare, infatti, che dall’aprile del 2023, l’imposta di soggiorno è stata oggetto di aumento a far data dal 01.04.2023, aumentando del 100% per gli ostelli, i b&b e gli alberghi a 1, 2 e 3 stelle, e del 75% per i 4 stelle e categorie superiori”.

“La Giunta – conclude Soresi – in occasione dell’annunciazione del predetto aumento, ha dichiarato che lo scopo sarebbe stato quello di incrementare le entrate già per l’anno 2023 da 220.000,00 a 350.000,00, con previsione di superare i 400.000,00 per i due anni successivi. Con questa interrogazione ho pertanto chiesto: il motivo per il quale il tavolo tecnico non sia stato regolarmente convocato, come è stato di fatto impiegato, per l’anno 2023, il gettito dell’imposta di soggiorno ed a quanto ammontano, per l’anno 2023, le entrate provenienti dall’imposta di soggiorno”.