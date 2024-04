“In Europa con Cavedagna”, incontro a Fiorenzuola venerdì 19 aprile alle 21

“Proseguono le iniziative di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee, le quali assumono sempre più rilevanza ed attualità in un contesto di instabilità globale, in cui i futuri assetti di governo del vecchio continente saranno dirimenti” lo scrive in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza, annunciando l’appuntamento di venerdì 19 aprile, alle ore 21.00, presso l’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola, sito in Piazzale San Giovanni 2.

“Sin dalla fondazione di Fratelli d’Italia il nostro movimento politico si è sempre caratterizzato per un rapporto di stretto contatto con i cittadini e gli elettori, ed anche in questo caso abbiamo dato vita ad un appuntamento nel quale fare incontrare i nostri rappresentanti e candidati con il territorio piacentino”.

“La serata vedrà come protagonista – spiegano i locali rappresentanti di FdI – il candidato alle elezioni europee Stefano Cavedagna, il quale dimostra grandissima attenzione per il nostro territorio, trattandosi questa della terza volta in pochi mesi nel quale vi si reca, pur dovendosi misurare con una circoscrizione elettorale che ricomprende interamente le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia”.

“A coordinare l’evento sarà il deputato piacentino, nonché Capogruppo alla Camera dei Deputati di FdI on. Tommaso Foti, nella sua veste di “padrone di casa”, unitamente agli interventi del Sen. Michele Barcaiuolo, Coordinatore regione di FdI, e dell’on. Gaetana Russo, Componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati”.