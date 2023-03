Incendio a Cortemaggiore, cascina in fiamme in via Santina – VIDEO FOTO

Vasto incendio a Cortemaggiore. Questa mattina (17 marzo) i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con più mezzi per domare il rogo scoppiato in un capannone agricolo in via Santina, nel comune di Cortemaggiore, sulla strada per Polignano.

Il fuoco è stato segnalato attorno alle ore 9 30 ed è poi divampato in due punti dell’azienda agricola. La situazione più complessa ha riguardato il cascinale. Il fumo causato dal rogo è arrivato anche a 10 km per la presenza di una leggera ventilazione presente nel piacentino.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è risultato provvidenziale per evitare che il fuoco potesse giungere alla vicine abitazioni.

Incendio a Cortemaggiore