Incendio in un cascinale di Castel San Giovanni, preoccupazione per la presenza di amianto. Il Comune ai cittadini: “Restate in un luogo chiuso”

Incendio in un cascinale di Castel San Giovanni, in località Campo d’Oro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per domare le fiamme. Ma se il rogo non ha causato feriti o intossicati, ha suscitato timori e preoccupazione tra i residenti. Già perché la struttura potrebbe contenere componenti in amianto, motivo per cui il Comune di Castel San Giovanni ha messo in allerta i cittadini, sfruttando anche i social network.

“L’incendio è stato domato ma si consiglia di restare in luogo chiuso fino a quando i fumi non saranno dispersi e comunque fino a nuova comunicazione poiché i materiali bruciati possono rilasciare sostanze nocive”.

Sono in corso le analisi per cercare di capire l’entità del rischio.