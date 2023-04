Incendio in una ditta nella zona di Gossolengo, due persone intossicate. I fatti sono accaduti questa mattina. Le fiamme hanno iniziato a divampare all’interno di un deposito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Due persone sono rimaste intossicate e sono state condotte al pronto soccorso di Piacenza. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per riportare la situazione in sicurezza. Ancora da accertare le cause precise che hanno scatenato il rogo.