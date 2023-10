Scommesse su piattaforme illegali: indagato il calciatore piacentino della Juventus, Nicolò Fagioli

Problemi per il calciatore piacentino, in forza alla Juventus, Nicolò Fagioli. L’atleta è indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali. La Federcalcio con Giuseppe Chiné era stata avvisata dell’indagine già a fine agosto acquisendo i primi atti: secondo l’articolo 24 il calciatore rischia fino a tre anni di squalifica.

Nei mesi passati il pubblico ministero Manuela Pedrotta aveva iniziato a porre l’attenzione proprio sul giro di scommesse su piattaforme online, riferendosi a quelle senza licenza. Fagioli è già stato interrogato dalla procura federale della Figc e anche la Juventus è stata informata di tutti i passaggi.