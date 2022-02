Industria piacentina, fatturato in crescita del 22,92% nel secondo semestre 2021. Rolleri: “Ottimi risultati, ma preoccupa il rincaro delle materie prime” – AUDIO

Industria piacentina, fatturato in crescita del 22,92% nel secondo semestre 2021. Il Presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri ha presentato a Radio Sound i risultati dell’indagine congiunturale sull’andamento dell’industria nel secondo semestre 2021, parlando inoltre delle previsioni per il primo semestre 2022. Questa indagine, che ha carattere semestrale, consente di valutare negli anni gli importanti cambiamenti intervenuti anche nel panorama economico locale.

“I risultati sono stati ottimi nel secondo semestre del 2021 – commenta Rolleri – il fatturato ha visto un aumento medio del 22,92% rispetto agli ultimi sei mesi del 2020. Risultati comunque attesi. Però a partire da ottobre e novembre abbiamo dovuto subire, come avviene oggi, del rincaro delle materie prime, dell’energia elettrica e del gas, una situazione che ha creato dei problemi dal punto di vista del margine e dei profitti”.

Industria piacentina, fatturato in crescita. Francesco Rolleri: AUDIO INTERVISTA

Il problema del reperimento di alcuni materiali elettrici ed elettronici. “Abbiamo tante commesse che sono pronte per essere consegnate ma non è possibile farlo perché mancano componenti per un valore di poche centinaia di euro. Quindi le previsioni per questi primi sei mesi del 2022 purtroppo sono di un probabile rallentamento dal punto di vista del fatturato proprio per la mancata consegna di alcune commesse.

C’è un settore che sta soffrendo più di altri?

“Sicuramente quello delle macchine utensili. Perché producono delle linee automatiche molto complesse dove l’elettronica ha un impatto rilevante”.