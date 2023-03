Insicurezza, Zandonella (Lega): “I cittadini hanno paura, servono telecamere ai giardini di Largo Erfurt” – AUDIO

Episodi di insicurezza, Zandonella (Lega): “I cittadini hanno paura, servono telecamere ai giardini di Largo Erfurt”. Lo ha detto a Radio Sound il Consigliere Comunale della Lega spiegando di aver depositato in Comune una mozione a carattere d’urgenza per intervenire sulla situazione.

I cittadini, circa 200, della zona dei giardini di Largo Erfurt, via Camia e via Calciati hanno depositato una petizione presso Comune e Prefettura chiedendo un aumento dei controlli e l’installazione di telecamere in un’area verde nota ormai da tempo per atti di delinquenza.

E’ cambiato qualcosa dopo la petizione?

No, purtroppo la situazione non è cambiata. In particolare proseguono i fatti di cronaca nera e di degrado con risse ed episodi di spaccio.

Cosa vi raccontano i cittadini?

I residenti hanno paura a passare all’interno di questi giardini. Non si siedono sulle panchine perché sono occupate da cittadini che danno poi segnali di squilibrio. Quindi i cittadini, giustamente, vogliono riappropriarsi di questa area verde.

Percezione di insicurezza e insicurezza: c’è una linea sottile che divide i due aspetti?

A volte ci sono situazioni di degrado che non danno seguito a una denuncia, quindi i dati ufficiali possono essere anche differenti rispetto alla reale percezione di sicurezza nel frequentare una determinata zona.

Con le telecamere di sorveglianza quali risultati si raggiungono?

Sono molto importanti! Sia quelle di letture targhe, richieste dalla Questura e sia per quelle di contesto. In particolare perché le immagini in tempo reale servono in ottica preventiva e per le Forze dell’Ordine una volta commesso il fatto. In questo modo si può dare seguito alle indagini in modo più concreto.

nsicurezza, Zandonella (Lega): AUDIO INTERVISTA