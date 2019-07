L’intervista a Antonio Fiorente di Italian Concept Piacenza fa parte della campagna di Radio Sound “Piacenza si colora di Green“. La storica emittente radiofonica con questa iniziativa intende mettere in luce il lato ecosostenibile delle aziende piacentine che credono e investono in buone pratiche a salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del benessere.

“La protagonista indiscussa del momento nei nostri saloni – spiega Fiorente – è Imagea by Elgon. E’ un made in Italy che garantisce prestazioni professionali in linea con i più esigenti standart di sostenibilità. Imagea è l’incontro tra scienza e natura, infatti gli ingredienti di un prodotto green sono di origine vegetale e provenienti da agricoltura biologica. Inoltre l’acquisto delle materie prime avviene da aree geografiche in via di sviluppo per favorire le condizioni di vita di alcune popolazioni .

Il tema green è seguito sia da giovani e più adulti?

“Sì. Il giovane è curioso perché questo è l’argomento del momento, ma anche chi ha qualche anno in più segue questo percorso“.

Quali sono le vostre caratteristiche?

“Crediamo nella professionalità, nella formazione continua e nel benessere alla portata di tutti. Crediamo che si possa sempre migliorare rispetto al presente. Questi sono i valori che determinano il nostro modo di lavorare“.

Italian Concept Piacenza si trova in via Boselli 60, via Perfetti 4 alla Besurica e in via Pietro Cella 5.