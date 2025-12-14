Volley – Itas Trentino – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 18

Torna in campo la Gas Sales per l’undicesima giornata di regular season, nonchè ultima del girone d’andata, e lo fa contro l’Itas Trentino di Alessandro Michieletto nella complicata trasferta del PalaTrento.



Si scontrano le due squadre più in forma del campionato, i Gialloblu, sotto la guida tecnica del nuovo coach argentino Marcelo Mendez, non perdono da sette gare consecutive, in una striscia di vittorie che li ha visti trionfare anche nell’ultima gara di Champions League contro gli Sloveni dell’ACH Ljubljana, con un secco tre a zero, ma i Biancorossi, con una striscia di trionfi di sei match consecutivi, hanno concesso solo due set agli avversari ribadendo il grande stato di forma della squadra di coach Dante Boninfante.

Positiva l’ultima gara disputata dai Biancorossi, nel campo neutro di Cagliari, contro i Cechi del Ceske Budejovice che, dopo un primo set di ambientamento, si sono confermati imponendosi 3-1 sugli ospiti e iniziando quello che si spera sia un lungo cammino in Coppa Cev, un super Bovolenta ha trascinato la squadra confermandosi tra i migliori opposti a disposizione della nazionale Azzurra.

In estate l’Itas ha agito sul mercato andando a modificare l’assetto che ha dato tanta soddisfazione ai tifosi Trentini, complice il lungo stop di Daniele Lavia, Sbertoli e compagni fanno affidamento sullo Spagnolo Jordi Ramon, arrivato da Cisterna insieme al francese Theo Faure, campione Olimpico nella scorsa edizione, Mendez conferma la coppia di centrali Flavio e Bartha, a completare il sestetto, uno dei migliori prospetti internazionali nel reparto liberi, Gabriele Laurenzano.

Segui Itas Trentino-Gas Sales Piacenza su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

