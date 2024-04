Jack cerca casa, meticcio ma probabile razza Chesapeake Bay Retriever cerca una famiglia

Jack cerca casa: dopo aver vissuto in 2 case diverse e trascorso un anno in canile, è finalmente pronto per una nuova vita. Oggi è un cane che si trova bene in ogni contesto, frutto di un percorso con istruttrice cinofila, iniziato a fine gennaio e conclusosi da poco.

Jack cerca casa, la sua storia

Viene da una situazione di forti insicurezze, frutto di scarse esperienze di vita, che non gli permettevano di interiorizzare strategie risolutive in occasioni di stress.

Irene Mannino ha raccontato la storia di Jack a Radio Sound

Jack cerca casa, un cane risolto

Situazione ora risolta: “il percorso con Jack è iniziato dapprima in natura, portandolo poi gradualmente in diversi contesti ambientali e sociali – racconta Irene Mannino, addestratrice cinofila che si è occupata della sua ri-educazione in questi mesi – Dopo avermi identificato come figura di riferimento, non minacciosa ma ‘alleata’, abbiamo progressivamente fatto esperienze in fattorie, a contatto con diversi animali come pecore, capre e gatti; percorso che ha portato Jack a comportarsi in maniera totalmente serena con tutti loro. Successivamente Jack ha imparato a gestirsi in modo appropriato e tranquillo in luoghi pubblici come bar, ristoranti e altri contesti in presenza di persone diverse, per lo più sconosciute, con ottimi risultati. Oggi Jack si comporta egregiamente in ogni situazione: ha dormito senza problemi in hotel e si è rivelato sereno e bravo con tutti i cani incontrati nei nostri percorsi, anche interagendo con loro”.

Jack cerca casa, com’è oggi

Bello e buono, indicato come meticcio ma probabile razza Chesapeake Bay Retriever; maschio intero di circa tre anni, Jack è un cane non per tutti: “è rurale e ha bisogno di vivere a contatto con la natura, con un padrone che sia una figura chiara, decisa e sicura, insomma una figura di riferimento assertiva e sicura di sé. Si suggeriscono famiglie non con bambini o con persone affette da disabilità gravi. Ma Jack è un cane eccezionale che merita una nuova opportunità e, finalmente, un lieto fine”.

Informazioni

Se interessati a conoscere e ad adottare Jack e per ogni altra informazione è possibile contattare il numero 349.1469098 Irene Mannino potere contattarla anche al Sirio Centro Cinotecnico ASD