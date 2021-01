Il PalaFerraris di Casale Monferrato è pronto ad ospitare la 12a giornata del campionato di Serie A2 (girone Verde): JB Monferrato-Assigeco Piacenza.

I biancorossoblù di coach Salieri vanno a trovare i rossoblù di coach Mattia Ferrari che attualmente occupano il sesto posto in classifica con 5 vittorie e 3 sconfitte. Cavalcano una serie di 2 vittorie consecutive (contro Biella, nel derby, e in trasferta a Treviglio) e fanno parte del gruppone all’inseguimento di Udine e Tortona.

L’Assigeco ha portato a termine il proprio lavoro contro Bergamo e Biella e arriva in Piemonte a monte sgombra. Salieri è soddisfatto della crescita dei suoi ragazzi che oggi sono attesi da una prova di maturità.

Quintetti

JB Monferrato: Valentini, Redivo, Thompson, Martinoni, Camara

Assigeco Piacenza: Cesana, Carberry, Formenti, McDuffie, Molinaro

Primo quarto

Ritmo subito indiavolato. Passa l’Assigeco con Mcduffie che realizza i primi due punti della gara. Thomson indisturbato schiaccia il 2-2. Break di Casale che si porta sul 6-2. Mcduffie va in lunetta per accorciare le distanze e fa due su due (6-4) a 6′ dalla fine del parziale. Valentini allunga per i locali (8-4). Cesana mette una tripla molto importante (8-7). Sorpasso per l’Assigeco con Cesana (8-9). Redivo vuole la parità e la trova sul 14-14.

Quarto che rimane sostanzialmente equilibrato con Redivo che riporta sotto i suoi (19-20). Nuovo sorpasso dei padroni di casa con Camara (21-20). Thomson allunga 23-20 ed è anche questo il finale del primo parziale.

Secondo quarto