Judo – Francesca Trongone della società Shiai Piacenza è medaglia di bronzo a Roma

Domenica 21 maggio la società Judo Shiai Piacenza si è presa ancora una volta il proscenio. Una bellissima medaglia di bronzo per la piacentina Francesca Trongone ai campionati italiani Juniores Under 21.

L’atleta sedicenne, al Palafijlkam di Roma, dopo aver vinto il bronzo in A2 e ottenuto così l’accesso in A1, è tornata sul terzo gradino del podio nella massima categoria degli Juniores dando un’ottima prestazione in tutti gli incontri.

La collega e amica Asia Sassi, presente anch’ella su tatami romano, conquistava invece un settimo posto utile comunque ai fini della ranking list Federale.