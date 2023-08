Judo – Thomas Sassi (Shiai Piacenza) convocato ai Mondiali

Il Campione Piacentino Thomas Sassi, del Judo Shiai Piacenza, dopo aver gareggiato al Campionato Europeo in Portogallo con la Nazionale u18, viene convocato anche al Campionato del Mondo di Judo Federale che si terrà a Zagabria dal 23 al 27 Agosto.

Dal 1 di Agosto è in preparazione tecnica, prima in Sicilia alla Koizumi Scicli ed ora a Napoli presso la Nippon. Questa convocazione nella gara di Judo più importante al Mondo della categoria rappresenta per Thomas la conferma che il duro lavoro ed i sacrifici sono ripagati. La società tutta esprime tutta la sua gioia per i risultati di Thomas e tutti i suoi atleti.