Karate – Piacenza Farnesiana-Acrobatic al raduno della nazionale giovanile

Sono sette gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana-Acrobatic che sono stati convocati al raduno della nazionale giovanile Fijlkam-Coni e dei centri tecnici regionali.

Il raduno si terrà dal 4 al 6 marzo a Lignano Sabbiadoro con atleti provenienti da tutta Italia al fine di individuare, anche in base ai titoli agonistici, gli azzurri selezionati per i prossimi campionati europei cadetti, junior e under 21 che si terranno a Praga nel mese di giugno 2022.

Gli atleti del Karate Piacenza

Mattia Bongiorni under 14

Nicole Longeri junior

Angelica Ghilardotti junior

Maya Pilotti junior

Martina Genovese junior

Flavio Ghilardotti under 21

Giulia Ghilardotti under 21

Il Maestro Gian Luigi Boselli, l’istruttore Pier Paolo Cagnoni e il tecnico Giorgio Livelli stanno preparando gli atleti per le prossime fasi regionali e per il Gran Prix di Croazia che si terrà il 19/20 marzo 2022 e per i campionati italiani under 21 del 26/27 marzo 2022.