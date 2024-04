Kickboxing – Festa tricolore per la Yama Arashi: sette titoli italiani a Lignano Sabbiadoro

Sette titoli italiani e due argenti tricolori, senza contare le quattro vittorie e le altre tre medaglie nel Trofeo Italia e l’etichetta di miglior società. La Yama Arashi (guidata da Erika Boselli, Davide Colla e Gianfranco Rizzi) è un rullo compressore a Lignano Sabbiadoro, sede del Campionato italiano Federkombat per Young Cadets (dai 10 ai 12 anni) e Old Cadets (dai 13 ai 15 anni).

Al livello più alto (cinture blu-marroni-nere), straordinaria la prestazione di Layla El Hayek, che per il secondo anno consecutivo si è laureata campionessa italiana nelle Old Cadets al limite dei 55 chilogrammi nelle tre specialità (Point Fight, Ligh Contact e Kick Light), dove ne sceglierà una per partecipare alla rassegna iridata.

Non da meno la performance del piacentino Edoardo Ferrari, ancora dodicenne che per il terzo anno è il “re” tricolore nel Light contact (oro Old Cadets al limite dei 37 chilogrammi) oltre all’argento nel Kick Light. Gli altri titoli italiani Old Cadets per la Yama Arashi sono arrivati nel Point Fight con Nicolò Guarnieri (-47 chilogrammi) e Matilde Cutaia (-60 chilogrammi), mentre Alessandro Dallavalle ha trionfato nel Light Contact al limite dei 63 chilogrammi. Due gli argenti: oltre a quello già citato di Ferrari, c’è il secondo posto di Gaia Pappaterra nelle Old Cadets Point Fight -60 chilogrammi.

Infine, nel Trofeo Italia (cinture gialle-arancioni-verdi) quattro ori con Riccardo Bramieri, Alex Favaretto, Sofia Rossi e Carlo Taglia, oltre all’argento dello stesso Bramieri e ai bronzi di Nicole Costantini e di Melissa Bramieri.