Avvicina una ragazza, le afferra il collo e la bacia con la forza: aggressore denunciato

La afferra con la forza e la bacia. Denunciato per violenza sessuale. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio ai Giardini Margherita. Due ragazze stavano camminando attraverso i Giardini Margherita quando sono state avvicinate da un uomo di origini pakistane.

Il soggetto avrebbe iniziato a fare loro complimenti, chiedendo anche il numero di telefono. Improvvisamente, con un gesto repentino, l’uomo avrebbe afferrato per il collo una delle due giovani e dopo aver tirato a sé la testa della ragazza l’avrebbe baciata sulla bocca.

A quel punto l’amica avrebbe reagito con forza mettendo in fuga l’aggressore. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le ricerche del caso. Poco dopo, in effetti, gli agenti hanno rintracciato lo straniero e lo hanno denunciato per violenza sessuale.