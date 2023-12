La Gas Sales Daiko sorride in Champions, Berlino superata al Palabanca. Romanò: “Che emozione! Ho aspettato tanto questo debutto” AUDIO

La Gas Sales Daiko Piacenza fa il suo dovere e di fronte al pubblico amico del Palabanca Sport ottiene la seconda vittoria consecutiva nel girone C di Champions, superando in 4 set il Berlino. Coach Anastasi, privo dell’infortunato Leal (per lui ancora problemi al polpaccio), ha schierato la formazione annunciata con Romanò regolarmente in campo e autore di un’ottima prestazione: sarà l’opposto titolare di Piacenza, infatti, l’Mvp della partita al suo debutto assoluto in questa competizione.

Il primo set sembra in discesa per i biancorossi avanti 7-2, poi i tedeschi si riportano a -1, ma i locali chiudono 25-23. Nel secondo parziale i centrali fanno bello e cattivo tempo in un set caratterizzato da sorpassi e controsorpassi, ma vinto dai biancorossi 25-22. Berlino vince il terzo set e riapre la partita, ma nel parziale successivo è proprio Romanò a spostare gli equilibri con punti nei momenti decisivi. Piacenza sorpassa Berlino nella Pool C.

Domenica i biancorossi saranno di scena di nuovo al Palabanca per il match di cartello di Superlega contro la Lube.

Romanò: “Che emozione! Ho dovuto aspettare un po’ per questo debutto, ma farlo con una vittoria così importante per la classifica è stato bellissimo”

La partita

Primo set

Simon sigla i primi due punti biancorossi 2-1. Pipe di Lucarelli, stupenda la palla di Brizard 3-1. Schott spara out 4-2. Free ball di Caneschi 5-2. Continua a pungere a servizio Romanò e Brizard chiude il punto 6-2 e Berlino chiama timeout. Piacenza parte fortissimo 8-3. Tocco vellutato di Carle 9-5. Pipe di Carle e Berlino torna a .3 (10-7). Break degli ospiti 11-10. Ora si gioca punto a punto 13-12 e 14-13. Piacenza mantiene il vantaggio 16-14. Recine a bersaglio e i locali allungano 19-15. Motè piazza il pallone verso posto 5 e la difesa di Piacenza non arriva sulla sfera. Recine tira in diagonale stretta 20-16. Sotola e Carle riportano gli ospiti a -2 (21-19). Tocco di seconda intenzione di Brizard (22-19). Tocco vincente di Carle 22-21. Mani out di Romanò 23-21. Errore di Carle e set point per Piacenza 24-22. Punto di Sotola 24-23. Errore al servizio di Carle e Piacenza vince il primo set 25-23.

Secondo set

Berlino trova il primo vantaggio del match (4-5). Contro-sorpasso di Piacenza che punge con Romanò in parallela 7-6. Ace di Brizard, aiutato dal nastro 9-7. Decimo errore al servizio per Berlino (10-8). Sotola risponde subito 10-9. Primo tempo di Simon 11-9. Primo tempo di Caneschi 12-10. Due punti consecutivi di Tammemaa in primo tempo 12-12. Carle passa con il muro a tre e Berlino sorpassa 12-13. Super attacco di Romanò, nuovo contro-sorpasso biancorosso 14-13. Muro incredibile di Brizard su Carle 15-13. Biancorossi avanti 16-14. Pipe di Recine 18-16. Ancora Recine 19-16. Parallela di Sotola 19-17. Pipe di Lucarelli 20-17. Ace di Tille e Anastasi chiama timeout 20-19. Sotola tira fortissimo, aveva la parallela libera, ma Piacenza trova un grande muro. Punto dopo una difesa di Tsuiki 22-21. Errore di Carle 23-20. Lucarelli attacca out 23-21. Errore al servizio di Berlino e set point Piacenza. La Gas Sales Daiko vince anche il secondo set 25-22.

Terzo set

Muro di Romanò e Piacenza conduce 4-2. Break di Berlino con 3 punti consecutivi: sorpasso dei tedeschi 4-5. Ancora parallela di Romanò 6-6. A tutto braccio Sotola 6-7. Ace di Sotola 6-8. Primo tempo di Caneschi 7-8. Attacca out Kessel 8-8. Errore di Simon 8-10. Muro di Simon 10-10. Scanferla difende con il piede, ma Moté chiude il punto. Simon risponde 11-11. Mani out di Romanò 12-11 e sorpasso Piacenza. Lucarelli allunga 13-11. Pallonetto di Schott 13-13. Sorpasso di Berlino 13-14. Grande muro di Romanò 14-14. Si continua punto a punto 17-17. Mani out di Lucarelli 18-18. Grande punto di Kessel 18-19. Primo tempo perentorio di Simon 19-19. Errore al servizio di Brizard 19-20. Simon domina sotto rete 20-20. Errore di Lucarelli al servizio 20-21. Primo tempo spettacolare di Simon 21-21 (Brizard palleggia in ginocchio). Schott attacca da posto 2 e Lucarelli non riesce a difendere 21-22 e Anastasi chiama timeout. Primo tempo di Tammemaa 21-23. Muro di Tammemaa e set point per Berlino. Errore di Caneschi e il set va ai tedeschi 21-25.

Quarto Set:

Piacenza avanti 4-3. Muro di Brizard 7-5. Diagonale strettissima di Romanò. Primo tempo di Tammemaa. Undicesimo punto di Lucarelli e Piacenza sempre sul +2. Due punti consecutivi di Sotola dopo diverse difese di Berlino. Primo tempo di Moté 9-10. Lucarelli impatta 10-10. Sorpasso Piacenza! Muro di Simon 11-10. Ancora Simon 12-10 timeout per Berlino. Ennesimo punto di Simon 13-10. Recine e Romanò allungano 15-11! Sotola riporta sotto i suoi 15-13. Kessel a bersaglio 17-14. Romanò a tutto braccio! 18-14. Altro mani out di Romanò 19-15. Errore di Kessel in palleggio 20-16. Errore di Tammemaa 21-17. Pipe di Lucarelli 22-17, ora Piacenza vede il traguardo. Muro out di Romanò 23-18. Altro punto dell’Mvp del match Romanò. Piacenza vince 25-19



I sestetti

PIACENZA: Romanò, Brizard, Recine, Lucarelli, Caneschi, Simon, Scanferla (L). All. Anastasi

A disposizione: Andringa, Alonso, Dias, Gironi, Hoffer (L), Ricci, M. Zlatanov

BERLINO: Sotola, Tille, Carle, Schott, Tammemaa, Moté , Tsuiki (L). All. Banks

A disposizione: Dervisaj, Kessel, Kowalski, Malescha, Taht, Stalekar