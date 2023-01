La giunta e i progetti per il nuovo anno, Groppelli: “Bus elettrici sulle strade e nuova illuminazione per i Teatini in nome del risparmio energetico” – AUDIO

Efficientamento energetico e mobilità green. Sono questi i pilastri per Serena Groppelli, Assessore alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale.

“Migliorare l’efficienza energetica e migliorare la viabilità sono obiettivi che potremo raggiungere grazie ai finanziamenti del PNRR, finanziamenti grazie ai quali il nostro comune sarà più ecologico”.

“Partendo dalla Sala dei Teatini, nell’ambito della Missione 2 il Comune di Piacenza si è aggiudicato un finanziamento pari a 210 mila euro per il relamping. Il progetto prevede la sostituzione di circa 185 apparecchi esistenti con 141 corpi illuminanti dotati di sorgenti led in grado di garantire, a parità di flusso luminoso emesso, un notevole risparmio di energia elettrica. L’intervento – che comprenderà sia le luci di scena sia quelle di sala e regia – permetterà inoltre l’adeguamento della sala agli standard regionali dei teatri”.

“Passando alla viabilità, il Comune di Piacenza si è aggiudicato un finanziamento pari a 6.916.103 euro per l’acquisto di 10 autobus ad alimentazione elettrica da utilizzare nel bacino di Piacenza, nonché – con il co-finanziamento parziale di Seta – della relativa infrastruttura di ricarica. Entro giugno 2026 dovranno essere messi in esercizio tutti i nuovi mezzi, tre dei quali dovranno essere acquistati entro il 31 dicembre 2024”.

Piacenza era tra le realtà candidabili al finanziamento in quanto caratterizzate dai più elevati tassi di inquinamento da PM10 e biossido di azoto, secondo i criteri adottati nel Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e fatti propri dal PNRR. Il Comune è risultato beneficiario dei fondi grazie al progetto presentato in collaborazione con Seta e Tempi Agenzia, insieme ad altre 30 città di medie dimensioni con analoghe criticità ambientali. La dotazione di mezzi pubblici nuovi, costruiti con tecnologie aggiornate e alimentati con energia pulita, rientra infatti fra le misure di miglioramento della qualità dell’aria e della salubrità dell’ambiente urbano ed extraurbano.

Le risorse saranno poi trasferite, sulla base di una convenzione in corso di definizione, dal Comune a Tempi Agenzia e Seta, per l’acquisto e la messa in servizio dei mezzi, che dovranno essere dotati di:



• idonee attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;

• conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;

dispositivi per la localizzazione;

predisposizione per la validazione elettronica;

• videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente;

• sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli.