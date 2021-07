La Pallavolo Sangiorgio conferma la giovane Greta Galelli

La società Pallavolo Sangiorgio comunica con piacere di aver rinnovato l’accordo con la giocane schiacciatrice, classe 2004. Prosegue incessante il mercato estivo della Pallavolo Sangiorgio in vista della stagione 2021/2022 che vedrà presente la società piacentina nel campionato di B2.

Nuova conferma e sono quattro nella futura rosa albiceleste. Piacentina di San Polo, il prossimo 10 dicembre, Greta Galelli compirà diciotto anni, nel roster di coach Matteo Capra ricoprirà di schiacciatrice. Alta 172 centimetri, cresciuta nel vivaio del New Volley, nella scorsa stagione ha alternato spesso presenze in B2, conquistando il quarto posto del girone G1 ed i play off promozione per la B1, ed ha proseguito la crescita nel giovanile, contribuendo in modo determinante al titolo Under 19 territoriali Fipav Piacenza (il quarto della storia della società) ed al secondo posto in quello dell’Under 17.

Greta Galelli, dunque, si aggiunge a quelle di Micaela Perini (alzatrice), Valentina Zoppi (centrale), Alisa Hodzic (opposta) e della rientrante Chiara Tonini (schiacciatrice) nel roster della Pallavolo Sangiorgio in vista del prossimo campionato di B2. Inoltre per dare continuità di gioco e crescita, la dirigenza albiceleste e lo staff tecnico hanno deciso che Greta Galelli farà parte del roster della squadra che parteciperà al campionato regionale di serie D.

Spiega coach Matteo Capra