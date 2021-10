La Pallavolo Sangiorgio fa il bis: vince a Rubiera ed è a punteggio pieno

La Pallavolo Sangiorgio sul difficile campo reggiano conquista tre punti e resta a punteggio pieno in classifica con due vittorie in altrettante gare nel girone G del campionato di B2. Le albicelesti partono con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, Zoppi e d’Adamo, Tacchini libero; l’inizio gara è equilibrato, 8-8, poi la squadra di casa allunga sul 18-15 costringendo coach Capra a fermare il tempo. Alcuni errori della Sangiorgio regalano l’allungo a Rubiera (21-15) che di fatto chiude il set sul 25-19.

Nel secondo entrano Gilioli per Hodzic spostando Tonini in posto e Molinari per D’Adamo: la squadra piacentina parte con una marcia diversa (5-14) e chiude 14-25. La musica non cambia nei successivi due: dove non c’è stata partita dove la Pallavolo Sangiorgio non permette alle avversarie di rientrare in gara e di chiudere con l’incontro, vincendo 9-25 e 10-25.

Rubierese Volley-Pallavolo Sangiorgio 1-3 (25-19, 14-25, 9-25, 10-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli 9, Molinari 13, Galelli, Salimbeni 5, Tonini 18, Viaroli (L), Zoppi 10, Hodzic 1, Marc 10, D’Adamo 2. All.: Capra.