La piacentina Ida spegne 111 candeline, festeggiata da tutta la comunità di Caorso – AUDIO

La piacentina Ida spegne 111 candeline, festeggiata da parenti e dal Sindaco di Caorso Roberta Battaglia. Il figlio Agostino ha parlato della mamma, una delle signore più anziane d’Italia, a Radio Sound. “Ha ricevuto tantissimi auguri da tutta la comunità, dalla prima cittadina e dal parroco del paese“.

La piacentina Ida spegne 111 candeline: il racconto di Agostino

Per la sua età è in formissima. Probabilmente ha superato anche il Covid, prima che scoppiasse la pandemia. Ha superato bene anche la terza dose di vaccino. E’ felice per gli auguri anche se non è un’amante di queste fese che comunque ha vissuto con il consueto sorriso. E’ arrivata a 111 anni senza particolari patologie, quindi per ora non ci sono complicazioni. Chiaramente l’età la rallenta, ma è molto presente e fa la sua passeggiata in paese ogni giorno accompagnata da una persona. Insomma fa una vita normale senza pensare ai suoi 111 anni.