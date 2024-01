La polizia locale celebra San Sebastiano, il bilancio: 26 denunce per furto tra cui sette minorenni, 69 persone nei guai per droga – FOTO

Questa mattina si è celebrata nella basilica di Sant’Antonino la tradizionale messa con cui la Polizia Locale rende omaggio alla ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo. A officiare la funzione religiosa – cui era presente il vice sindaco Marco Perini accanto al comandante Mirko Mussi, alle autorità civili e militari del territorio – è stato il vicario generale della Diocesi don Giuseppe Basini.

Ma le celebrazioni hanno rappresentato anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena trascorso.

LA RIORGANIZZAZIONE

Nel corso dell’anno corrente il corpo ha effettuato una sostanziale riorganizzazione funzionale alla quale è conseguita l’assunzione di numeroso personale.

Ad oggi il Settore Sicurezza Urbana conta 117 operatori di polizia locale, compreso il Comandante, oltre a 13 operatori amministrativi, di cui due dedicati alla Protezione Civile: complessivamente, un organico di 131 unità (quasi un terzo in più, se paragonati al centinaio di inizio 2023).

Due le direttrici principali di sviluppo dell’attività del Corpo

Innovazione tecnologica, diretta a rendere maggiormente efficienti e fruibili i servizi erogati dal Settore; Potenziamento della presenza sul territorio, attraverso i gruppi di vicinato e servizi dedicati all’antidegrado.

I servizi nel dettaglio

Sono stati effettuati servizi anti-degrado almeno due volte alla settimana, anche in abiti borghesi o con la bike-patrol nei parchi (150 controlli di aree verdi) e nel centro storico (120 servizi). Sono state contestate 48 violazioni al regolamento per il benessere animale (conduzione cani senza guinzaglio o deiezioni canine non pulite o dilavate) e 4 violazioni all’igiene e al quieto vivere (persone che urinavano per strada), nonché 30 violazioni per consumo alcolici fuori dagli orari consentiti e 5 violazioni per vendita di alcolici al di fuori delle fasce orarie prestabilite.

È stata svolta attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi, con identificazione di due persone e sequestro dei proventi illeciti per oltre 200 euro.

Sono state denunciate 26 persone per furto, tra cui 7 minori. Per danneggiamento (scritte su muri e monumenti, rottura panchine ed arredo urbano) sono state identificate ed indagate 28 persone, tra cui tre minori. Due denunce per detenzione di armi, una per atti persecutori e una per minacce. Identificato un soggetto indagato per incendio doloso e un altro per somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica., un soggetto per falsificazione e indebito utilizzo di carte di credito, uno per truffa, uno per disturbo alla quiete pubblica e due per rifiuto a fornire le proprie generalità. Una persona è stata denunciata per violenza sessuale a danno di minore.

Cospicua l’attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra minori: 69 soggetti sanzionati per detenzione di sostanze, con relativo sequestro (hashish, marjuana, mdma e cocaina). Effettuate 11 informative di reato per spaccio, in particolar modo a carico di minori.

Sono state evase ben 800 segnalazioni dai Gruppi di Vicinato e 300 dal Nucleo Monumentale, per oltre 1.200 segnalazioni di cittadini trattate.

Identificate 500 persone durante l’attività sul territorio. Da parte dell’Informativa la polizia ha eseguito 668 notifiche penali, comprensive di sospensioni e ritiro patenti. Hanno accertato 6.419 residenze, di cui 6.247 positive e 172 negative, con tempo medio di chiusura pratica di 12 giorni (su 45 disponibili per Legge)

I sinistri stradali rilevati ad oggi ammontano a 1.213, di cui: 2 mortali, 580 con feriti, 614 senza feriti. Sono 60 i veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione.

La polizia ambientale ed edilizia

La Polizia Ambientale ed edilizia ha effettuato 15 verifiche in sito su cantieri edili, 5 violazioni contestate a cantieri stradali, 35 verifiche in merito alle ordinanze emesse dal dirigente pianificazione urbanistica (canne fumarie, interventi su segnalazioni SUEAP); 23 le verifiche in sito o documentali in materia di emissioni in atmosfera e rifiuti. Rimossi e smaltiti 27 veicoli abbandonati (in alcuni casi anche a seguito di segnalazioni dei Gruppi di Vicinato), gestite 9 comunicazioni di notizie di reato riferite al testo Unico Ambientale e maltrattamento animali, nonché ulteriori 17 segnalazioni sul benessere animale.

La sala Operativa ha gestito 18.788 richieste di intervento, tra cui 269 per controllo frazioni, 163 controllo esposti, 859 per controllo soste, 798 per controllo del territorio e 11 per servizio di prossimità appiedato, oltre a 98 servizi per Ordine Pubblico, 131 provvedimenti Tso/Aso.

La polizia ha effettuati 1.060 servizi di presidio all’ingresso ed uscita alunni dalle scuole.

La riorganizzazione dei servizi

Durante l’anno appena trascorso la polizia locale ha profondamente riorganizzato diversi servizi: in primis l’U.O. Gestione Verbali e procedimenti sanzionatori, con nuovi e più funzionali uffici in via Rio Farnese, potenziando le apparecchiature informatiche in uso (attivate le Aree Pedonali Urbane, un nuovo service per il rilascio dei permessi, uno sperimentale software con intelligenza artificiale per l’analisi video dei portali ZTL e APU) e avviando la collaborazione con una Software house piacentina per l’implementazione dei programmi e la gestione dei flussi dati.

Gli spazi lasciati così liberi presso il Comando di Via Rogerio sono stati pertanto destinati a tutte le attività operative, permettendo una più funzionale interazione tra le diverse sezioni:

l’U.O. Infortunistica, che nell’anno passato ha gestito 1123 fascicoli di incidenti stradali, informatizzando le procedure di rilievo dei sinistri e l’interfaccia con gli utenti richiedenti copie;

l’U.O. Pronto intervento, che ha sperimentato innovativi sistemi di controllo remoto dei mezzi pesanti;

l’U.O. Gestione Territoriale, che ha potenziato l’Ufficio Falsi documentali, portato a quota

3.300 i residenti e commercianti associati ai Gruppi di vicinato e ha attivato la bike patrol, effettuando complessivamente 123 servizi antidegrado;