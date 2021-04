La primavera sboccia al Nicolini con un concerto online il 22 aprile

Una cinquantina di studenti del Conservatorio Nicolini saranno i protagonisti del tradizionale Concerto di Primavera che verrà trasmesso sul canale YouTube del Conservatorio giovedì 22 aprile alle 10. Lo spettacolo, che propone brani, tra gli altri, di Donizetti, Bach, Schumann e Fred Buscaglione, rientra nella rassegna “Una Stagione su… misura”, ideata e curata dalla docente di pianoforte del Nicolini Patrizia Bernelich. “Quest’anno, come non mai, gli allievi della nostra scuola e quelli degli altri istituti, a cui è principalmente rivolto il concerto, hanno bisogno di rinascere, di rifiorire, di vivere la primavera dopo un periodo scolastico, a dir poco complicato – afferma Bernelich -. Durante i vari interventi musicali, sullo sfondo del Salone dei Concerti, verranno proiettati video e immagini che ricordano la nascita di una stagione simbolo di vita e di rinnovamento”. Gli studenti che partecipano al concerto fanno parte delle classi di pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, canto e percussioni. “Il concerto di Primavera è un altro momento importante dove mettiamo in mostra i giovani talenti del Conservatorio – dichiara il direttore della scuola musicale di via Santa Franca, Walter Casali -. Diamo la possibilità a questi giovani interpreti di confrontarsi con le difficoltà e le emozioni che suscitano il palco e la platea, che, speriamo solo per quest’anno, sarà virtuale”.