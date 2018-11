Dal Veneto alla Sicilia, passando anche dalle zone montane del piacentino – Bobbio tra i comuni più danneggiati – ormai i danni causati dal maltempo in Italia non si contano più. Le perturbazioni passate ( e che persistono) hanno portato sulla Penisola morte e distruzione.

Allagamenti, voragini nelle strade, coltivazioni devastate e alberi abbattuti dalla furia del vento sono ormai purtroppo all’ordine del giorno.

Proprio per questo “La Voce dei Piacentini” il sondaggio che va in onda ogni venerdì su Radio Sound ha deciso di occuparsi di questo tema, ponendo questa domanda: quali sono le cause che hanno portato a queste perturbazioni violente?

La Voce dei Piacentini. Maltempo, quali sono secondo voi le cause delle continue perturbazioni violente?

