La Volley Academy Piacenza ospiterà le finali regionali U18, Marchetti: “Spero di vedere tanta gente” – AUDIO

Si è tenuta sabato 15.4.2023 al Circolo dell’Unione di Piacenza la conferenza stampa relativa alle Final Four regionali Under 18 che si terranno lunedì 1 maggio a Piacenza all’interno delle Palestre Baldini e Salvade’. Volley Academy Piacenza è stata scelta dalla FIPAV come società organizzatrice della manifestazione.

Corrado Marchetti (presidente Volley Academy Piacenza)

Mario Dadati (assessore allo Sport Comune di Piacenza)

”Queste Final Four rappresentano una conferma della capacità organizzativa del progetto Volley Academy Piacenza che l’amministrazione comunale appoggia e guarda con grande interesse. Voglio ricordare in questa sede Julia Ituma, per riflettere su quanto lo sport sia fondamentale per il benessere psicofisico di chi lo pratica e le grandi società sono quelle che, come la VAP, prestano attenzione a queste tematiche. Chiudo augurando buona fortuna alla Volley Academy Piacenza”.

Robert Gionelli (delegato provinciale CONI):

”Per il CONI la promozione sportiva è di fondamentale importanza e una manifestazione come queste Final Four porterà sicuramente più giovani a interessarsi allo sport. La pallavolo ha sempre portato grandi soddisfazioni a Piacenza a livello di prima squadra, e ora le porterà anche per quanto riguarda le categorie giovanili. Quella dell’1 maggio sarà sicuramente una grande festa dello sport con eventi collaterali e iniziative benefiche”.

Nicholas Rusconi (rappresentante FIPAV Piacenza)