Raid dei ladri al quartiere Infrangibile e tre case visitate in poche ore, indagini in corso

Raid dei ladri nel quartiere Infrangibile, tre colpi nel giro di un paio d’ore, forse meno. I fatti sono accaduti nella serata di ieri. Tre le abitazioni visitate dai malviventi: una in via Locati, una in via Pizzi e la terza in via Monte Penice.

In via Locati i ladri sono riusciti a rubare solo alcune centinaia di euro, mentre pare ingente il colpo messo a segno in via Monte Penice: in questo caso i malviventi pare siano riusciti a rubare oggetti preziosi e contanti per un valore indicativo di alcune migliaia di euro.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato gli accertamenti del caso e le indagini. Non è da escludere, ovviamente, che gli autori dei tre colpi siano li stessi.

In un caso, quello di via Locati, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. I ladri, infatti, hanno trovato il modo di bloccare la porta d’ingresso dell’appartamento, utilizzando pare una chiave secondaria conservata dai proprietari. I pompieri hanno dovuto sistemare la serratura per fare in modo che la porta si aprisse.