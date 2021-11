Ladri alla materna Rodari, rubati tablet e computer: al via una raccolta fondi per aiutare la scuola e riparare i danni

Una raccolta fondi su GoFundMe per far fronte a spese di struttura e di materiale della scuola materna Gianni Rodari, nel quartiere Farnesiana a Piacenza.

“La scuola – scrive il Comitato Genitori – ha subito recentemente un furto e, oltre a danni di struttura, è stato rovinato parte del materiale scolastico, spesso offerto da genitori e/o insegnanti”.

Lunedì mattina, infatti, il personale scolastico ha scoperto l’intrusione da parte di malviventi che dopo l’effrazione hanno sottratto materiale didattico come tre tablet, un computer portatile e un centinaio di euro in contanti. Senza contare i danni strutturali all’edificio.

“Sarebbe importante per i cento bambini frequentanti l’istituto – prosegue l’organizzatrice, Maria Rita Pronti – poter avere l’opportunità di materiali e strumenti che gli permettano di imparare giocando, creando e costruendo”.

La raccolta fondi per riacquistare gli oggetti rubati è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/sn4g8-aiutare-la-rodari-a-comprare-il-materiale-rubato

In qualità di Comitato genitori della scuola materna Gianni Rodari sita in Via Egidio Carella 8, di poter ricevere un contributo/donazione, dell’importo che riterrete opportuno, per far fronte a spese di struttura e di materiale dell’istituto che si trova nel quartiere Farnesiana.La scuola ha subito recentemente un furto e, oltre a danni di struttura, è stato rovinato parte del materiale scolastico; spesso offerto da genitori e/o insegnanti.Sarebbe importante per i bambini frequentanti l’istituto, che sono 100, poter avere l’opportunità di materiali e strumenti che gli permettano di imparare giocando, creando e costruendo.

Lo spirito dell’attuale istituto persegue progetti di inclusività tramite Contesti, Spazi e Relazioni. I contesti sono cantieri di idee, scambi, confronti, progetti, emozioni, tentativi, prove, sfide, creazioni. L’organizzazione degli allestimenti per contesti cerca di assecondare la naturale curiosità e spinta dei bambini verso la ricerca favorendo l’orientamento tra tanti stimoli e linguaggi diversi.I contesti sono considerati spazi di relazione del bambino con gli oggetti, del bambino con i pari e del bambino con gli adulti.Il nostro Circolo Didattico (IV circolo) aderisce alla rete “Scuole che costruiscono” e sta attuando da sette anni un percorso di ricerca-azione legato all’approccio progettuale che ha portato le insegnanti a ripensare al proprio ruolo, a quello dell’istituzione scolastica e a sostenere l’idea di formare bambini “attivi” che partecipano e costruiscono in maniera consapevole i loro saperi.

In tale ambito si inserisce anche il progetto “Viaggio in prima classe”, finalizzato a realizzare continuità formativa tra le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del nostro circolo e a rendere più naturale e “morbido” possibile il passaggio dei bambini tra i due ordini di scuola. A tale proposito sono stati realizzati spazi di apprendimento anche nelle classi prime per offrire ai bambini provenienti dalle nostre scuole dell’infanzia, ma anche dagli altri circoli, esperienze condivise che possano valorizzare le conoscenze di tutti.