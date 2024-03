Col piede di porco forzano l’ingresso, ladri in azione in una banca di Rivergaro

Furto in piena notte, banca svaligiata. I fatti sono accaduti a Rivergaro, questa notte. I ladri hanno preso di mira la filiale di Emil Banca in via San Rocco. Aiutandosi con un piede di porco, i malviventi sono riusciti a forzare la porta d’ingresso.

Una volta all’interno, i banditi hanno asportato una cassetta contenente denaro contante. L’intrusione ha fatto scattare l’allarme ma i ladri sono stati estremamente rapidi e all’arrivo delle forze dell’ordine erano già fuggiti con il bottino. Indagini sono in corso, se ne stanno occupando i carabinieri.