Sorprende i ladri in casa del vicino, i malviventi lo prendono a pugni e fuggono

Preso a pugni dai ladri entrati in casa del vicino. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di San Polo, nel comune di Podenzano. Il proprietario di casa, fuori città per impegni, ha ricevuto sul l telefono cellulare l’avviso di intrusione.

Non potendo controllare di persona ha chiesto al vicino di casa di andare a dare un’occhiata. L’uomo si è avvicinato e in effetti si è trovato di fronte a un gruppo di tre sconosciuti.

Questi, vistisi scoperti hanno deciso di fuggire: prima della fuga uno del gruppo ha sferrato un violento pugno in pancia all’uomo.

Quest’ultimo ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno tentato di mettersi sulle tracce dei malviventi ma invano. Indagini in corso.