L’Associazione PiacEmilia a Volontariato in Onda: “Riscoprire la bellezza del territorio attraverso il cammino” – AUDIO

L’Associazione PiacEmilia, è stata la protagonista della puntata del 29 maggio di Volontariato in Onda, l’appuntamento informativo realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

La nostra è un’associazione di promozione sociale– spiega Barbara Vascelli Presidente di PiacEmilia – ed è nata in un momento di assenza di socialità, nel 2020. In quell’anno che ricorderemo per sempre, un gruppo di amici si è ritrovato durante l’estate con tanta voglia di stare assieme. In particolare avevamo voglia di stare in compagnia guardando cose belle, quindi abbiamo cominciato a camminare intorno a casa. In un primo momento precorrendo dei piccoli cerchi che poi sono diventati sempre più grandi fino a sconfinare sulle colline della Val d’Arda. Attraverso questa attività ci siamo resi conti della grande bellezza del nostro territorio. C’è tanto da scoprire e da vedere. Non solo dal punto di vista naturalistico ma anche artistico e architettonico. Abbiamo scoperto tante cose con queste passeggiate.

Qual è il vostro obiettivo?

Cercare di non dare più per scontate le cose belle che abbiamo vicino a noi. Un territorio che vale la pena scoprire e conoscere trasmettendo questo anche agli altri. Inoltre non facciamo camminate solo sui sentieri ma anche in città e nei nostri splendidi borghi. Ad esempio a Castell’Arquato o Vigoleno, ma anche quelli meno conosciuti.

L’Associazione PiacEmilia a Volontariato in Onda

PiacEmilia

E’ un gruppo di vecchi e nuovi amici che ha fondato una nuova associazione di promozione sociale senza alcuno scopo di lucro e che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente.

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Finalità